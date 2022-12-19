Лукашенко дает России все, кроме последнего приказа: сможет ли Путин втянуть Беларусь в войну

Сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин должен приехать в Минск, чтобы встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Вероятно, главная цель его визита – добиться согласия на непосредственное участие белорусских военных в войне против Украины.

Об этом 24 канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он объяснил, что это Путин может сделать в двух форматах. Первый – Лукашенко прямо отдает приказ о вступление белорусской армии в войну как главнокомандующий Беларусью.

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Почему Лукашенко уклоняется от просьбы Путина

Второй вариант, который появился при подготовке к приезду Путина – создание "объединенного командования" российскими и белорусскими войсками. В этом случае командование, конечно, будет за россиянами, и они смогут, обходя Лукашенко, отдать приказ о вторжении в Украину и использовании белорусских военных.

Для Путина вот эти 30-40 тысяч "пушечного мяса" очень важны. Он понимает, что с помощью них он не сможет серьезно изменить ситуацию на Севере Украины или взять Киев, но это и не нужно. Ему это нужно просто как отвлекающий маневр,

– заметил Рейтерович.

Он добавил, что история с самим Лукашенко очень проста – как только он отдаст соответствующий приказ об участии белорусских военных в войне в Украине, его уберут сами же россияне. Ведь после этого он уже не будет им нужен. Тогда вместо Лукашенко можно будет поставить любого, например, из его окружения, кто будет иметь не только российский паспорт, но и все необходимые связи с ФСБ, разведкой или другими структурами России.

Самопровозглашенный белорусский президент и сам это понимает, потому и дает Путину все, что он просит, кроме этого последнего и решающего приказа. Лукашенко отдает России снаряды, технику, пушки, предоставляет ей свою территорию для нахождения войск, вылета самолетов, обстрелов Украины и т.д. Но приказа о ведении войск до сих пор нет, потому что это вопрос его выживания и пребывания у власти.

"Я все-таки надеюсь, что это его звериное желание удержаться у власти, остаться и выжить будет все же доминировать во время этой встречи, и он снова сможет какой-то период петлять, и этого конкретного приказа не давать", - говорит Рейтерович.

Он отметил, что Лукашенко удавалось делать это 10 месяцев. Что важнее – он удержался даже в первые 2 – 3 месяца полномасштабной войны, когда россиян на территории Украины было больше, и был более благоприятный момент для вступления белорусских войск. Сейчас же ситуация на поле бои кардинально изменилась, к тому же Лукашенко точно докладывают о ситуации на границе и о том, как Украина готовится встречать возможных гостей из Беларуси.

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Как Лукашенко пытается избежать участия в войне

Прекрасную возможность "петлять" дальше Лукашенко подбросила и российская пропаганда, начав истерику по поводу того, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. Он ухватился за тезис и начал говорить, что он не просто так не отдает приказ об участии белорусских войск в войне, а прикрывает Россию с Запада, и если бы не его армия, то натовцы уже стояли бы под Смоленском.

Кстати, непосредственно на нескольких российских каналах сообщили, что Лукашенко вроде бы сказал, что тяжело заболел гриппом, а потому не сможет встретить Путина. Однако в России ответили, что знают, что он здоров, а потому Путин прилетит в Минск.

"Это действительно выглядит как определенный ультиматум, потому что они публично забросили со стороны России, что будет эта встреча, и поставили Лукашенко в положение, в котором ему сложно от этого визита отказаться", - считает Рейтерович.

Смерть Макея – намек для Лукашенко

Политолог отметил, что смерть министра иностранных дел Макея была намеком на белорусского диктатора. Он его понял, но, вероятно, не так, как этого хотели в России.

Россияне полагали, что Лукашенко полностью испугается и выполнит все, что говорит Россия. Но после смерти Макея он продолжил свои заявления в контексте, который был и к нему. Так что он, вероятно, решил, что как только согласится на участие в войне, то потеряет свою ценность. Именно поэтому Лукашенко продолжает всячески пытаться отбиться от "дружеских объятий" России.

Предположим, его подпись стоит под каким-то указом, война началась, Беларусь вступила в войну и через несколько дней, возможно, недель можно убирать. Особенно тогда, когда станет очевидно, что вся белорусская армия, которая в этом случае вторгнется в Украину, будет похоронена в лесах на границе, и очень далеко вглубь нашей страны не зайдет.

Вот этот последний момент личного выживания пока дает ему возможность не вступать финально в войну против Украины и "петлять" дальше. Будем надеяться, что он этого не сделает,

– подчеркнул Рейтерович.

Он добавил, что в этой ситуации есть еще один интересный момент – хотя в Европе было и очень много разговоров о том, что против Беларуси нужно вводить такие же санкции как против России, в новом пакете о белорусах нет ни слова. То есть даже ЕС намекнул Лукашенко, что если он, по крайней мере, не будет вступать в войну, то такого большого давления, как на Россию, не будет. Таким образом, ему оставили щель для того, чтобы он не сделал последний шаг.

Какая ситуация на границе с Беларусью