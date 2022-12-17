Хочет аннексировать всю Беларусь, – полковник ВСУ предположил, зачем Путин летит к Лукашенко

19 декабря российский диктатор Владимир Путин встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Кремль хочет полностью аннексировать Беларусь.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Беларусь фактически уже и так оккупирована. Но Путин якобы хочет организовать так называемое "вхождение" этой страны в состав России.

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Хочет продать "победу" россиянам

Как отметил Свитан, это был бы выгодный шаг для Путина. Он бы смог продать эту "победу" миллионам поддерживающих его россиян.

Аннексировать Беларусь и ввести ее в состав России было бы хорошим ходом для Путина. Его можно было бы продать своим 100 миллионам россиян, разделяющих с ним мнение о войне в Украине,

– отметил Свитан.

Путин, возможно, также хотел продать россиянам попытку аннексии Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Однако ему ничего не удалось, ведь украинская армия постепенно освобождает эти территории.

По поводу вероятного наступления со стороны Беларуси пока можно быть более или менее спокойными. Пока там не хватает войск, чтобы совершить масштабное вторжение.

О чем будет говорить Путин с Лукашенко 19 декабря – мнение Светана: смотрите видео

Путин встретится с Лукашенко: коротко