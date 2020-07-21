Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации полуострова.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во время своего брифинга, передает 24 канал. Так, у него попросили прокомментировать слухи о том, что Зеленский и Путин могут встретиться на админгранице с аннексированным Крымом.

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Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна только в случае церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом,

– коротко ответил на это Кулеба.

Он добавил, что ему "пока, к сожалению, ничего не известно о готовности России провести такую ​​церемонию".

"Более того – президент Путин приехал в Крым с совершенно другой целью – закладывать новые корабли для Черноморского флота РФ, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия на полуострове. Такая встреча (Зеленского и Путина – 24 канал) на границе или в Крыму абсолютно немыслима" , – сказал министр.

Кулеба также отметил, что не понимает, кто может распространять такие странные слухи.

Что известно о последнем визите Путина в Крым: