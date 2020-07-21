В МИД назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации полуострова.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во время своего брифинга, передает 24 канал. Так, у него попросили прокомментировать слухи о том, что Зеленский и Путин могут встретиться на админгранице с аннексированным Крымом.
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Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна только в случае церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом,
– коротко ответил на это Кулеба.
Он добавил, что ему "пока, к сожалению, ничего не известно о готовности России провести такую церемонию".
"Более того – президент Путин приехал в Крым с совершенно другой целью – закладывать новые корабли для Черноморского флота РФ, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия на полуострове. Такая встреча (Зеленского и Путина – 24 канал) на границе или в Крыму абсолютно немыслима" , – сказал министр.
Кулеба также отметил, что не понимает, кто может распространять такие странные слухи.
Что известно о последнем визите Путина в Крым:
- Путин приехал в аннексированный Россией Крым 20 июля.
- Там он принимает участие в церемонии закладки новых боевых кораблей для военно-морского флота РФ.
- В Крыму он уже успел отличиться пропагандистским заявлением в сторону Украины. В частности, Путин обвинил государство в упадке Крыма.
- Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест в связи с этим.
- Украинские дипломаты требуют от российской стороны немедленно прекратить все международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали.