У МЗС назвали умову зустрічі Путіна і Зеленського у Криму
Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише в разі деокупації півострова.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів під час власного брифінгу, передає 24 канал. Так, у нього попросили прокоментувати чутки про те, що Зеленський і Путін можуть зустрітися на адмінмежі з анексованим Кримом.
До теми Путін звинуватив Україну у занепаді Криму і пригадав свою розмову з Азаровим
Зустріч у Криму президентів Зеленського і Путіна можлива лише в разі церемонії зняття російського прапора і підняття там українського стяга у зв’язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом,
– коротко відповів на це Кулеба.
Він додав, що йому "поки, на жаль, нічого не відомо про готовність Росії провести таку церемонію".
"Ба більше – президент Путін приїхав до Криму з абсолютно іншою метою – закладати нові кораблі для Чорноморського флоту РФ, демонструючи цим подальше зміцнення військової присутності на півострові. Така зустріч (Зеленського і Путіна – 24 канал) на кордоні чи у Криму є абсолютно немислима", – сказав міністр.
Кулеба також наголосив, що не розуміє, хто може поширювати такі дивні чутки.
Що відомо про останній візит Путіна до Криму:
- Путін приїхав до анексованого Росією Криму 20 липня.
- Там він бере участь в церемонії закладення нових бойових кораблів для військово-морського флоту РФ.
- У Криму він вже встиг відзначитися пропагандистською заявою в бік України. Зокрема, Путін звинуватив державу у занепаді Криму.
- Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв’язку з цим.
- Українські дипломати вимагають від російської сторони негайно припинити всі міжнародно-протиправні діяння і усунути усі наслідки, які вони спричинили.