Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише в разі деокупації півострова.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів під час власного брифінгу, передає 24 канал. Так, у нього попросили прокоментувати чутки про те, що Зеленський і Путін можуть зустрітися на адмінмежі з анексованим Кримом.

До теми Путін звинуватив Україну у занепаді Криму і пригадав свою розмову з Азаровим

Зустріч у Криму президентів Зеленського і Путіна можлива лише в разі церемонії зняття російського прапора і підняття там українського стяга у зв’язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом,

– коротко відповів на це Кулеба.

Він додав, що йому "поки, на жаль, нічого не відомо про готовність Росії провести таку церемонію".

"Ба більше – президент Путін приїхав до Криму з абсолютно іншою метою – закладати нові кораблі для Чорноморського флоту РФ, демонструючи цим подальше зміцнення військової присутності на півострові. Така зустріч (Зеленського і Путіна – 24 канал) на кордоні чи у Криму є абсолютно немислима", – сказав міністр.

Кулеба також наголосив, що не розуміє, хто може поширювати такі дивні чутки.

Що відомо про останній візит Путіна до Криму: