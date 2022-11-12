Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Ранее он рассказал о том, повлияет ли освобождение Херсона на решение США предоставить дальнобойные ракеты.

Интересно Южная Корея опровергла информацию о продаже США боеприпасов для Украины.

Украине вряд ли дадут дальнобойную артиллерию

Вигиринский отметил, что учитывая предварительные заявления Байдена, Украине вряд ли дадут дальнобойную артиллерию. Президент США хочет избежать рисков ударов по территории России. Мы ожидаем, что нам дадут такие снаряды, самолеты F-15 и F-16, которые должны быть списаны со складов хранения армии США.

Однако это наши стремления, а я пока не вижу оснований в международной прессе для изменения этого подхода,

– заметил политолог.

Надо усиливать ПВО и О

Он продолжил, что следует ожидать усиления наших населенных пунктов в плане ПВО и ПРО, учитывая риски, возникающие в Украине с поставкой иранских ракет России. У нас ограниченное количество ПРО, которые могли бы эффективно противодействовать ракетному вооружению с дальностью полета 300 – 500 километров. Этот риск должен быть просчитан и проработан на уровне "Рамштайна", опережая события.

"Не после того, как эти ракеты попадут в Россию и будут использоваться, а до новых жертв, новых блэкаутов и т.д. Если весь мир и разведки всего мира наблюдают за тем, как ракеты направляются в Россию, то логично предположить, что надо работать над этим. Хочется верить, что так оно и будет", – подчеркнул Вигиринский.

Вигиринский о том, предоставят ли Украине дальнобойную артиллерию на новом "Рамштайне": смотрите видео

Амуниция ВСУ

По его словам, кроме того, есть вопросы обеспечения ВСУ на уровне генераторов, одежды, амуниции, необходимой именно в осенне-зимний период. Это тоже один из значимых вопросов, который недооценивают. Мы часто говорим о вооружении, но забываем о том, что есть тыл, есть солдат, которого нужно одеть, есть то место, которое нужно обогреть.

Это тоже большие средства и большой финансовый ресурс,

– подчеркнул политолог.

Военная помощь Украине: последние новости