Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Раніше він розказав про те, чи вплине звільнення Херсона на рішення США надати далекобійні ракети.

Цікаво Південна Корея спростувала інформацію про продаж США боєприпасів для України

Україні навряд дадуть далекобійну артилерію

Вігірінський зазначив, що враховуючи попередні заяви Байдена, Україні навряд дадуть далекобійну артилерію. Президент США хоче уникнути ризиків ударів по території Росії. Ми очікуємо, що нам дадуть такі снаряди, літаки F-15, F-16, які мають бути списані зі складів зберігання армії США.

Однак це наші прагнення, а я поки не бачу підстав у міжнародній пресі для зміни цього підходу,

– зауважив політолог.

Треба посилювати ППО і ПРО

Він продовжив, що слід очікувати посилення наших населених пунктів у плані ППО і ПРО, з огляду на ризики, які виникнуть в Україні з постачанням іранських ракет Росії. У нас обмежена кількість ПРО, які б могли ефективно протидіяти ракетному озброєнню з дальністю польоту 300 – 500 кілометрів. Цей ризик має бути прорахований і пропрацьований на рівні "Рамштайну", випереджаючи події.

"Не після того, як ці ракети потраплять до Росії й будуть використовуватись, а до нових жертв, нових блекаутів тощо. Якщо весь світ і розвідки всього світу спостерігають за тим, як ракети прямують до Росії, то логічно припустити, що треба працювати над цим. Хочеться вірити, що так воно й буде", – наголосив Вігірінський.

Вігірінський про те, чи нададуть Україні далекобійну артилерію на новому "Рамштайні": дивіться відео

Амуніція ЗСУ

За його словами, крім того, є питання забезпечення ЗСУ на рівні генераторів, одягу, амуніції, яка необхідна саме в осінньо-зимовий період. Це теж одне з вагомих питань, яке недооцінюють. Ми часто говоримо про озброєння, але забуваємо про те, що є тил, є солдат, якого треба вдягти, є те місце, яке потрібно обігріти.

Це теж великі кошти й великий фінансовий ресурс,

– підкреслив політолог.

Військова допомога Україні: останні новини