Об этом 24 Каналу заявил аналитик Валерий Клочок. Он отметил, что страны НАТО и Запад официально сообщали, что они совместно планируют военные операции на территории Украины.
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"Украина конечно №1, но учитывая, что Запад оказывает эту помощь, то эти военные операции планируются совместно. Действительно, тот, кто предоставляет это оружие, он лучше знает, когда, как и где оно может быть применено", – подчеркнул Клочок.
Могут быть более современные модели
Ныне даже президент США Джо Байден приветствует тренировки украинских летчиков. Хотя Соединенные Штаты тренировали наших пилотов еще в прошлом году.
"То можно говорить с большей уверенностью, что самолеты точно будут", – сказал аналитик.
Речь идет и о том, что Украина может получить не только самолеты F-16, а и более новые и более современные модели. Но по количеству – вопрос остается открытым. Ряд стран уже официально присоединился к коалиции боевых самолетов.
То, что Резников говорит об этом сейчас, достаточно осторожно, считаю правильно. Я думаю, в позиции "согласования" в части "предоставления". Вопрос – когда. Я думаю, что они появятся тогда, когда будет нужно, когда будет начато контрнаступление,
– убежден Валерий Клочок.
F-16 для Украины
- Президент Украины заверил, что союзники предоставят американские истребители. Главное условие – восстановление украинской инфраструктуры. Владимир Зеленский отметил, что инфраструктуры нет и нет смысла ее готовить, пока отсутствует договоренность, что у Украины будут соответствующие самолеты.
- Истребители F-16 не изменят ситуацию этим летом. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что Украина не будет использовать эти истребители при контрнаступлении, но привлечет все наземное вооружение.
- Украинские пилоты будут учиться на F-16 волнами. Всех вместе отправить невозможно, ведь нужно воевать в Украине. Первая волна, по словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, уже сформирована. В списке – десятки пилотов.