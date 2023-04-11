Об этом 24 Каналу рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. По его словам, во взаимоотношениях России и Беларуси не все так однозначно.

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Что не так с Лукашенко

Илья Пономарев объяснил, что глава России Владимир Путин постоянно давит на Лукашенко, склоняя его к участию в войне против Украины. В то же время, белорусу удается разными способами уклоняться от принятия окончательного решения.

Господин Лукашенко – это очень креативный человек,

– заметил он.

По мнению бывшего депутата Госдумы, Лукашенко долго требовал ядерное оружие. Наконец-то Путин заявил, что даст его.

Илья Пономарев рассказал, почему Лукашенко хитрее, чем Путин: смотрите видео

Россию надо бить ее же методами

Илья Пономарев сосредоточил внимание на том, что, в свою очередь, Александр Лукашенко перетянул на себя одеяло и заявил, что ядерное вооружение его, оставив за бортом корабля своего друга Владимира Путина.

"В этом случае Путин будет давить на тормоза и не будет этого делать", – подчеркнул он.

По его словам, Лукашенко уже начинает говорить о гарантиях безопасности, о которых Путин заявлял с самого начала.

Это гениально! Это такой шантаж Кремля, чтобы оттянуть любые решения и перебросить мяч на сторону Кремля,

– подытожил он.

Учитывая это, неизвестно, кто еще кого под себя подминает.

Ядерная безопасность: основное