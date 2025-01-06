Однако встреча Шольца и Путина вполне уместна, учитывая идеологию действующего канцлера Германии. Такое мнение высказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что общение с главой Кремля может, по мнению Шольца, повлиять на результаты выборов в Германии.

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Встреча под вопросом

Ус рассказал, что Шольц может считать уместным проведение встречи с Путиным, ведь это, вероятно, позволит его Социал-демократической партии (SPD) получить определенную долю электората, который собирается голосовать за партию "Альтернатива для Германии" (AfD). Это правопопулистская партия в Германии, которая поддерживает нормализацию отношений с Россией.

Отдельные аналитики считают, что Шольц понимает: этот шаг позволит ему забрать на себя часть именно этого электората. Потому что сейчас согласно опросам, на первом месте – оппозиционная партия ХДС/ХСС, на втором – (AfD) и на третьем – партия Шольца,

– объяснил он.

К слову. Олаф Шольц 15 ноября 2024 года впервые за 2,5 года позвонил Владимиру Путину. Его шаг раскритиковал, в частности, Владимир Зеленский.

Поэтому, чтобы отобрать голоса у "Альтернативы для Германии" он хочет сделать этот шаг. Однако насколько он будет удачным, неизвестно. Так же под вопросом, по его мнению, встреча Шольца с Путиным, ведь канцлер и его окружение довольно агрессивно отреагировали на информацию о ней.

Однако я бы не исключал по крайней мере намерений "прозондировать" почву на то, насколько подобный шаг может повлиять на часть симпатиков "Альтернативы для Германии" в пользу партии Шольца,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Отметим, что представитель по вопросам безопасности немецкой оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что Шольц якобы собирается встретиться с Путиным накануне парламентских выборов в Германии.

В то же время в Социал-демократической партии опровергли заявление Кизеветтера, назвав его "полностью вымышленным", и отметили, что, что тот должен публично извиниться перед Олафом Шольцем.