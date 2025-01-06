Проте зустріч Шольца та Путіна цілком доречна, зважаючи на ідеологію чинного канцлера Німеччини. Таку думку висловив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що спілкування з очільником Кремля може, на думку Шольца, вплинути на результати виборів.

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Зустріч під питанням

Ус розповів, що Шольц може вважати доречним проведення зустрічі з Путіним, адже це, імовірно, дозволить його Соціал-демократичній партії (SPD) отримати певну частку електорату, який збирається голосувати за партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Це правопопулістка партія в Німеччині, яка підтримує нормалізацію стосунків з Росією.

Окремі аналітики вважають, що Шольц розуміє: цей крок дозволить йому забрати на себе частину саме цього електорату. Тому що зараз відповідно до опитувань, на першому місці – опозиційна партія ХДС/ХСС, на другому – (AfD) і на третьому – партія Шольца,

– пояснив він.

До слова. Олаф Шольц 15 листопада 2024 року вперше за 2,5 роки подзвонив Владіміру Путіну. Його крок розкритикував, зокрема, Володимир Зеленський.

Тому щоби відібрати голоси у "Альтернативи для Німеччини" він хоче зробити цей крок. Однак наскільки він буде вдалим, невідомо. Так само під питанням, на його думку, зустріч Шольца з Путіним, адже канцлер і його оточення доволі агресивно відреагували на інформацію про неї.

Проте я б не виключав принаймні намірів "прозондувати" ґрунт на те, наскільки подібний крок може повпливати на частину симпатиків "Альтернативи для Німеччини" на користь власне партії Шольца,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Зазначимо, що речник з питань безпеки німецької опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер наголосив, що Шольц буцімто збирається зустрітися з Путіним напередодні парламентських виборів в Німеччини.

Водночас у Соціал-демократичній партії спростували заяву Кізеветтера, назвавши її "повністю вигаданою", та наголосили на тому, що той має публічно перепросити перед Олафом Шольцем.