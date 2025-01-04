Про це Кізеветтер написав у соцмережі Х, зазначивши, що виборча кампанія може принести "несподіванки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кізеветтера у Х.

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Навіщо Шольцу зустрічатися з Путіним

Кізеветтер заявив, що Шольц цілком може зустрітися з Путіним під час передвиборчих перегонів.

З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10 – 20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди,

– наголосив політик.

Він також зазначив, що на березень запланована зустріч Дональда Трампа з Путіним, і "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

Передвиборча риторика Шольца базується на образі "канцлера миру", який підтримує Україну і прагне до переговорів з Москвою для припинення війни.

Наразі передвиборчі опитування свідчать про лідерство ХДС, а її голова Фрідріх Мерц вважається фаворитом на посаду майбутнього канцлера Німеччини.

Нагадаємо, сорадниця Шольца та лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен заявила про підтримку подальших телефонних контактів між канцлером Німеччини та президентом Росії Владіміром Путіним. Але вона не вважає, що потрібно особисто зустрічатися з російським диктатором.