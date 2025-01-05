В Германии опровергли заявления оппозиции о "визите Шольца к Путину" и требуют извинений

В Социал-демократической партии Германии опровергли заявления оппозиционного политика Родериха Кизеветтера о якобы запланированной встрече Олафа Шольца и Владимира Путина и требуют извинений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZDF. Отмечается, что эти заявления были "явным нарушением" соглашения о честных выборах.

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Как в Германии комментируют заявления Кизеветтера

Лидер парламентской фракции социал-демократов Рольф Мютцених назвал заявления о встрече Шольца и Путина "полностью вымышленным".

Такими вымышленными заявлениями влиятельные представители фракции ХДС/ХСС явно пытаются сконструировать аргументы против разумного внешнеполитического курса Олафа Шольца,

– сказал он.

Мютцених добавил, что Фридрих Мерц, как лидер парламентской фракции, должен немедленно добиться того, чтобы Кизеветтер отказался от своих ложных заявлений и публично извинился перед федеральным канцлером.

Генеральный секретарь СДПГ Матиас Мирш также назвал это заявление Кизеветтера "позорным и вероломным". Он заявил, что призывает своего визави из ХДС Карстена Линнемана заставить Кизеветтера "немедленно" удалить сообщение о якобы встрече Шольца с Путиным и извиниться.

Напомним, ранее спикер по вопросам безопасности немецкой оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Олаф Шольц якобы хочет встретиться с Путиным. По его словам, встреча планируется перед парламентскими выборами, которые состоятся 23 февраля.