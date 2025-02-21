Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала отметил, что Украине сейчас необходимо поддерживать постоянный контакт со специалистами, которые приближены к Дональду Трампу. По его словам, логика переговоров Трампа, особенно с диктаторами, всегда предусматривала определенную похвалу и заигрывание.

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"И поэтому логично, что он сейчас делает это с Путиным. Логично, как он сейчас с ним общается, как он подыгрывает россиянам в этом аспекте. Это неприятно. Это для многих стало неожиданным, но на самом деле это то, что Трамп делает, это то, как он работает. Это вовсе не означает, что его конечная позиция останется такой же", – сказал Александр Краев.

Разный вектор слов и действий

Он добавил, что после всей похвалы, которую Дональд Трамп рассыпал во время своего первого срока Си Цзиньпину, весь мир стал свидетелем масштабной торговой войны. Через месяц после встречи с Владимиром Путиным в 2018 году, когда он заявил, что доверяет Путину больше, чем собственному директору ЦРУ, первые "Джавелины" уже были в Украине. А еще через полтора месяца 35% сотрудников российского посольства в США были признаны персонами нон грата.

То есть похвала Трампа непродолжительна, она не вечна, и очень быстро может перерасти в прямое противостояние с тем или иным политиком. Как вы видели, он хвалил Зеленского. Не забывайте, что во время встречи в Штатах он говорил, что Зеленский – это железный человек, это щит Европы, которая защищает демократию. Украинцы – вообще самые сильные, лучшие люди. И что он говорит сейчас,

– отметил Краев.

Он отметил, что Трамп непостоянен в своей риторике по всем, поэтому будущие отношения зависят только от того, как будут действовать украинские дипломаты, политики и народ Украины.