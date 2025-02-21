Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні наразі необхідно підтримувати постійний контакт з фахівцями, які наближені до Дональда Трампа. За його словами, логіка переговорів Трампа, особливо з диктаторами, завжди передбачала певну похвалу й загравання.

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"І тому логічно, що він зараз робить це з Путіним. Логічно, як він зараз з ним спілкується, як він підіграє росіянам у цьому аспекті. Це неприємно. Це для багатьох стало неочікуваним, але насправді це те, що Трамп робить, це те, як він працює. Це зовсім не означає, що його кінцева позиція залишиться такою ж", – сказав Олександр Краєв.

Різний вектор слів та дій

Він додав, що після всієї похвали, яку Дональд Трамп розсипав під час свого першого терміну Сі Цзіньпіну, весь світ став свідком масштабної торговельної війни. Через місяць після зустрічі з Владіміром Путіним у 2018 році, коли він заявив, що довіряє Путіну більше, ніж власному директору ЦРУ, перші "Джавеліни" вже були в Україні. А ще через півтора місяця 35% співробітників російського посольства в США було визнано персонами нон ґрата.

Тобто похвала Трампа нетривка, вона не вічна, і дуже швидко може перерости в пряме протистояння з тим чи іншим політиком. Як ви бачили, він хвалив Зеленського. Не забувайте, що під час зустрічі у Штатах він казав, що Зеленський – це залізна людина, це щит Європи, яка захищає демократію. Українці – взагалі найсильніші, найкращі люди. І що він говорить зараз,

– зазначив Краєв.

Він наголосив, що Трамп непостійний у своїй риториці щодо всіх, тому майбутні відносини залежать лише від того, як діятимуть українські дипломати, політики та народ України.