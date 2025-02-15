Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, заметив, что события сейчас происходят очень быстро. И не всегда можно сразу понять весь замысел, потому что некоторых "пазлов" еще не хватает.

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Почему встреча может состояться в Саудовской Аравии

Как отметил Огрызко, это вполне может быть своеобразной ловушкой для Путина. Не зря его собираются завезти именно в ту страну, где есть много нефти.

Это такая себе небольшая ловушка. Замануха для Путина. Когда он приедет, а ему скажут: "Смотри, Путин. Нефти у нас целый "океан". А что ты будешь делать, если мы этот "океан" запустим"? Тогда цена на нефть упадет не до 60 долларов. А значительно ниже,

– сказал Огрызко.

Несмотря на это, сейчас можно лишь говорить об определенных тенденциях. Детали относительно потенциальных переговоров станут более четкими после окончания Мюнхенской конференции, визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Европу и Украину и т.п.

И нет ничего удивительного в том, что сейчас идут контакты между США и Россией. В любом случае нужно иметь какой-то канал влияния на Россию.

Конечно, Трамп иногда переигрывает и забегает вперед. Но сейчас нет никакой трагической ситуации,

– подчеркнул Огрызко.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе собирается посетить ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Однако там не запланировано переговоров по миру.