Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що події зараз відбуваються надзвичайно швидко. І не завжди виходить одразу зрозуміти увесь задум, бо деяких "пазлів" ще не вистачає.

Дивіться також Привид Мюнхена 1938 і великий "договірняк": як на Заході реагують на переговори Трампа та Путіна

Чому зустріч може відбутися у Саудівській Аравії

Як наголосив Огризко, це цілком може бути своєрідною пасткою для Путіна. Не дарма його збираються завезти саме в ту країну, де є багато нафти.

Це така собі невеличка пастка. Замануха для Путіна. Коли він приїде, а йому скажуть: "Дивись, Путін. Нафти у нас цілий "океан". А що ти будеш робити, якщо ми це "океан" запустимо"? Тоді ціна на нафту впаде не до 60 доларів. А значно нижче,

– сказав Огризко.

Попри це, зараз можна лише говорити про певні тенденції. Деталі щодо потенційних переговорів стануть чіткішими після закінчення Мюнхенської конференції, візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога до Європи та України тощо.

І немає нічого дивного в тому, що зараз йдуть контакти між США та Росією. В будь-якому випадку потрібно мати якийсь канал впливу на Росію.

Звісно, Трамп інколи переграє та забігає вперед. Але зараз немає ніякої трагічної ситуації,

– наголосив Огризко.

Додамо, президент України Володимир Зеленський наступного тижня збирається відвідати ОАЕ, Саудівську Аравію та Туреччину. Однак там не заплановано переговорів щодо миру.