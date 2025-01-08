Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, спрогнозировав, по какому сценарию Трамп может выстраивать отношения с Кремлем. Также республиканец обвинил администрацию Джозефа Байдена в том, что Россия напала на Украину. Это произошло из-за того, что действующий президент США допустил возможность членства Киева в НАТО.

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"Мы слышим то, что хотим слышать"

Кошель считает, что воспринимая заявления Трампа, стоит исходить из четких реалий.

Мы слышим то, что хотим слышать, – об удвоении поддержки, о санкционном воздействии на Россию, о том, что Трамп использует экономическое оружие для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров,

– подчеркнул он.

В то же время Трамп имеет такое оружие, в частности, экономическое и санкционное. Однако, пойдет ли он на конфронтацию с Кремлем?

Я убежден на 100%, что не пойдет, потому что вопрос российско-украинской войны вышел далеко за пределы Украины и Курской области. Это вопрос геополитических соревнований США с Китаем, это вопрос влияния на европейский континент и Евросоюз, в частности со стороны Соединенных Штатов,

– подчеркнул политолог.

Сегодня очевидно, что Трамп мыслит и действует как бизнесмен. Он, по мнению Кошеля, скорее будет договариваться с Путиным и решать вопросы в бизнес-формате.

"Мы сейчас обращаем внимание лишь на отдельные заявления Трампа, мол, он делает едва ли не комплименты в адрес Путина. Но это не так, Трамп не будет делать комплименты, но он будет договариваться", – заметил он.

К теме. Трамп выразил надежду относительно сроков окончания войны в Украине. Он предположил, что "за шесть месяцев все удастся". Республиканец добавил, что Россия теряет "очень много молодых людей", как и Украина.

Большое количество медиа, по мнению политолога, подали его заявления о завершении войны в течение шести месяцев вырванными из контекста. А на самом деле Трамп в интервью, в котором сказал об этом, размышлял и предполагал. Остается открытым вопрос, говоря об этих шести месяцах, он имел в виду, что это период достижения мира в Украине или период возможной встречи с Путиным.

Однако, к сожалению, больших радужных перспектив для нас нет. Мы не видим, чтобы у Трампа была четкая проукраинская позиция или четкое желание повлиять на Россию, в частности, языком силы,

– подчеркнул Алексей Кошель.

Отметим, что военный эксперт Роман Свитан предположил, какие рычаги влияния на Путина имеет Трамп. Это, в частности, увеличение добычи нефти в Штатах, что уменьшит ее стоимость в мире до 40 – 50 долларов за баррель, а также признание России спонсором терроризма и запуск ленд-лиза для Украины.