Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что Трамп может быть настроен решительно вести переговоры с Ираном по решению конфликта на Ближнем Востоке. А в общении с Путиным он, вероятно, сначала попробует более мягкий сценарий.

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С Путиным не все так просто

Зильбер уверен, что Ирану Дональд Трамп вероятно может поставить ультиматум. Даже рассматривается возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

В СМИ Израиля публиковали вероятный план Трампа относительно его действий на Ближнем Востоке. Один из его пунктов – диалог с Ираном в стиле ультиматума,

– подчеркнул он.

В то же время, по его мнению, с Путиным не так все просто, потому что Россия является ядерной державой.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным до своей инаугурации 20 января. В то же время, по его словам, Путин готов провести с ним переговоры.

Сначала Трамп попытается договориться по-хорошему. Но как только он придет к выводу, что там сидит "мамонт", как говорил Владимир Зеленский, то возможно избранный президент США перейдет к языку ультиматумов,

– предположил израильский журналист.

Однако Цви Зильбер добавил, не стоит забывать, что Трамп прежде всего – бизнесмен, и он любит договариваться и заключать сделки.

Отметим, что Кит Келлог, спецпредставитель по Украине, отложил свой визит в Киев, который должен был состояться до инаугурации Трампа. Это произошло, вероятно, из-за того, что избранный президент США хочет "выдвинуть какую-то экзотическую идею", и его команда будет выяснять, как на нее отреагируют в мире. По мнению экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, это позволит Трампу избежать впечатления, что другие "диктуют" ему какие-то условия, а он их лишь озвучивает.