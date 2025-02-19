Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В вопросе речь шла о конкретном дедлайне – до конца февраля.

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Возможна ли встреча президентов

Вероятно,

– ответил Трамп.

Однако президент США не уточнил, имеет ли он ввиду конкретную дату. Напомним, до конца февраля осталось 11 дней, считая с сегодняшнего дня.

К слову, накануне стало известно о телефонном разговоре Трампа и Путина 12 февраля, где политики более часа якобы договаривались об организации личной встречи. Трамп поблагодарил диктатора за "его время и усилия", а также удостоверился в том, что Путин "хочет мира".

Известно, что телефонный разговор американского лидера с Зеленским в тот же день был короче – он длился 45 минут. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, причина лишь в знании английского языка.