Форма потенциального мирного урегулирования вызывает беспокойство. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, заметив, что пока рано называть конкретные сроки окончания войны, потому что об этом только будут договариваться.

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Может ли Трамп заставить Путина к миру

Грант Шаппс отметил, что сейчас все хотят мира, но есть понимание, что он должен быть на соответствующих условиях, а не любой ценой. Нельзя позволить диктатору Владимиру Путину почувствовать, что он имеет преимущество. Это приведет к плохим последствиям.

Я уверен, что Трамп посадит Путина за стол переговоров. Но меня беспокоит, что он может сделать это, пойдя на очень много уступок от имени Украины или вообще договариваться без ее участия,

– сказал экс-министр Великобритании.

Трамп часто называет себя экспертом в переговорах, но в войне не будет классического сценария, когда вы отдаете несколько "карт" перед тем, как сесть за один стол. Поэтому некоторые заявления президента США вызывают немалое беспокойство.

Понятно, что Украина должна быть за столом переговоров, иначе не удастся достичь мира. К сожалению, Трамп в своем желании заключить сделку очень близок к Владимиру Путину.

Путин безосновательно вторгся в Украину и этому нет никакого оправдания. Он нарушил международное право, отправил сотни тысяч россиян на смерть и вызвал гибель многих украинцев. Это диктатор, который начал проводить нелегитимные выборы,

– подчеркнул Грант Шаппс.

Если не удастся достичь справедливого мира, то Путин лишь использует время, чтобы перегруппировать армию и попытаться напасть снова.