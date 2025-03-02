Форма потенційного мирного врегулювання викликає занепокоєння. Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, зауваживши, що поки рано називати конкретні терміни закінчення війни, бо про це тільки домовлятимуться.

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Чи може Трамп змусити Путіна до миру

Грант Шаппс наголосив, що зараз усі прагнуть миру, але є розуміння, що він має бути на відповідних умовах, а не за будь-яку ціну. Не можна дозволити диктатору Владіміру Путіну відчути, що він має перевагу. Це призведе до поганих наслідків.

Я впевнений, що Трамп посадить Путіна за стіл переговорів. Але мене непокоїть, що він може зробити це, пішовши на дуже багато поступок від імені України або взагалі домовлятися без її участі,

– сказав ексміністр Великої Британії.

Трамп часто називає себе експертом у переговорах, але у війні не буде класичного сценарію, коли ви віддаєте кілька "карт" перед тим, як сісти за один стіл. Тому деякі заяви президента США викликають чимале занепокоєння.

Зрозуміло, що Україна має бути за столом переговорів, інакше не вдасться досягти миру. На жаль, Трамп у своєму бажанні укласти угоду дуже близький до Владіміра Путіна.

Путін безпідставно вдерся до України й цьому немає ніякого виправдання. Він порушив міжнародне право, відправив сотні тисяч росіян на смерть і спричинив загибель багатьох українців. Це диктатор, який почав проводити нелегітимні вибори,

– підкреслив Грант Шаппс.

Якщо не вдасться досягти справедливого миру, то Путін лише використає час, щоб перегрупувати армію і спробувати напасти знову.