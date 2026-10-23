"Только при определенных условиях": Ким Чен Ын может встретиться с Трампом, – Reuters

Американские и южнокорейские официальные лица считают, что шансы на проведение встречи двух лидеров до конца 2026 года уменьшаются. Об этом сообщает Reuters.

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При каких условиях Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом?

По информации источников, северокорейский лидер может выдвинуть ряд жестких условий для проведения переговоров. Одним из главных требований может стать смягчение западных санкций против КНДР.

В то же время Ким Чен Ын осознает, что Вашингтон будет поднимать вопрос об ограничении северокорейской ядерной программы. Именно поэтому Пхеньян пока не проявляет особого интереса к новому саммиту.

По данным СМИ, Трамп даже пытался привлечь к организации встречи Китай, который поддерживает тесные связи с Северной Кореей. Однако и посредничество Си Цзиньпина не помогло получить подтверждение того, что Ким Чен Ын согласится на переговоры в ноябре.

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Встречались ли Трамп и Ким Чен Ын ранее?

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который встретился с лидером КНДР. Во время своего первого президентского срока он провел переговоры с Ким Чен Ыном в 2018 и 2019 годах.

Несмотря на попытки наладить дипломатические отношения, эти встречи не привели к существенному прогрессу в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Теперь Трамп стремится возобновить диалог с Пхеньяном, однако северокорейская сторона пока не подтвердила готовность к новому саммиту.

Напомним, ранее Трамп также выражал согласие провести трехсторонний саммит с участием лидеров КНР и России.