"Тільки за певних умов": Кім Чен Ин може зустрітися із Трампом, – Reuters

Американські та південнокорейські посадовці вважають, що шанси на проведення зустрічі двох лідерів до кінця 2026 року зменшуються. Про це повідомляє Reuters.

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За яких умов Кім Чен Ин готовий зустрітися з Трампом?

За інформацією джерел, північнокорейський лідер може висунути низку жорстких умов для проведення переговорів. Однією з головних вимог може стати пом'якшення західних санкцій проти КНДР.

Водночас Кім Чен Ин усвідомлює, що Вашингтон порушуватиме питання обмеження північнокорейської ядерної програми. Саме тому Пхеньян поки не демонструє особливого зацікавлення новим самітом.

За даними ЗМІ, Трамп навіть намагався залучити до організації зустрічі Китай, який підтримує тісні зв'язки з Північною Кореєю. Однак і посередництво Сі Цзіньпіна не допомогло отримати підтвердження, що Кім Чен Ин погодиться на переговори в листопаді.

Чи зустрічалися Трамп і Кім Чен Ин раніше?

Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який зустрівся з лідером КНДР. Під час свого першого президентського терміну він провів переговори з Кім Чен Ином у 2018 та 2019 роках.

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Попри спроби налагодити дипломатичні відносини, ці зустрічі не призвели до суттєвого прогресу в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

Тепер Трамп прагне відновити діалог із Пхеньяном, однак північнокорейська сторона поки не підтвердила готовності до нового саміту.

Нагадаємо, раніше Трамп також висловлював згоду провести тристоронній саміт за участі лідерів КНР і Росії.