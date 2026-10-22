Как утверждают источники издания The New York Times, представители Белого дома выразили недовольство в связи с публичными комментариями украинского лидера в ответ на критику со стороны Вашингтона. В ходе беседы Зеленский неоднократно отвергал упреки переговорщиков в отношении своих высказываний.

Что происходило за кулисами встречи?

По данным осведомленного собеседника издания, Зеленский периодически возражал американцам и в какой-то момент категорически подчеркнул: "Я никогда этого не говорил".

Несмотря на эмоциональные моменты переговоров, после их завершения глава государства вел себя перед журналистами сдержанно и старался положительно оценить ход диалога. Зеленский сознательно избегал новых критических замечаний в адрес Трампа и выразил благодарность американской стороне за возобновление помощи в сфере разведки.

В переговорах также приняли участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре и президент Финляндии Александр Стубб.

Контраст в отношении к диктаторам

Журналисты обратили внимание, что Трамп требует безоговорочного уважения к своей персоне, редко отвечая взаимностью. Исключение он делает в основном для автократов, среди которых Владимир Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин.

Эта разница стала особенно заметной, когда Виткофф отправился из Осло в Санкт-Петербург. После достижения договоренности об освобождении удерживаемого в России американского гражданина специальный посланник Трампа публично назвал военного преступника Путина "гуманистом".

Российский диктатор, со своей стороны, заявил американскому посланнику, что готов в первой половине ноября вернуться к трехсторонним переговорам по войне в Украине.

Ранее стало известно, что перед поездкой в Россию представители США планировали объединить позиции с украинскими и европейскими партнерами.

В то же время журналисты предупреждали, что Белый дом будет пытаться склонить Киев к завершению боевых действий на выгодных для Кремля условиях.