Як стверджують джерела видання The New York Times, представники Білого дому висловили претензії через публічні коментарі українського лідера у відповідь на критику з Вашингтона. Під час розмови Зеленський неодноразово відкидав закиди переговорників щодо власних висловлювань.

Що відбувалося за лаштунками зустрічі?

За даними поінформованого співрозмовника видання, Зеленський періодично заперечував американцям і в певний момент категорично наголосив: "Я ніколи цього не казав".

Попри емоційні моменти переговорів, після їхнього завершення глава держави поводився перед журналістами стримано та намагався позитивно оцінити перебіг діалогу. Зеленський свідомо уникав нових критичних зауважень на адресу Трампа й висловив вдячність американській стороні за відновлення допомоги в галузі розвідки.

У переговорах також взяли участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб.

Контраст у ставленні до диктаторів

Журналісти звернули увагу, що Трамп вимагає беззастережної поваги до своєї персони, рідко відповідаючи взаємністю. Виняток він робить здебільшого для автократів, серед яких Володимир Путін, Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін.

Ця різниця стала особливо помітною, коли Віткофф вирушив з Осло до Санкт-Петербурга. Після домовленості про звільнення утримуваного в Росії американського громадянина спецпосланець Трампа публічно назвав воєнного злочинця Путіна "гуманістом".

Російський диктатор, зі свого боку, заявив американському посланцю, що готовий у першій половині листопада повернутися до тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.

Раніше стало відомо, що перед поїздкою до Росії представники США планували об'єднати позиції з українськими та європейськими партнерами.

Водночас журналісти попереджали, що Білий дім намагатиметься схилити Київ до завершення бойових дій на вигідних для Кремля умовах.