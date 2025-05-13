Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита-2025 прокомментировал вероятный отказ главы Кремля от визита в Стамбул, передает 24 Канал.

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Это будет разоблачение истинных намерений Путина

По словам Ермака, если диктатор не приедет в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, а также, что она не хочет никаких мирных переговоров.

Чиновник отметил, что если Москва уклонится от переговоров, США и весь мир должны мощно отреагировать. Речь идет о новых санкциях для страны-агрессора и увеличение военной помощи Украине.

К слову, заместитель Ермака Михаил Подоляк отметил, что Украина готова изменить документы, которые запрещают президенту проводить переговоры с Путиным.