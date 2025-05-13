Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что при идеальном сценарии на переговорах в Стамбуле могли бы быть государственный секретарь США Марко Рубио, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии – или хотя бы один из них. Их присутствие символически определило бы уровень и формат переговоров.

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Как действовать дальше, чтобы остановить войну

Может возникнуть ситуация, когда Россию будет представлять кто-то невысокого уровня.



Это будет четким сигналом, что Москва не готова к серьезному разговору. Думаю, ближайшие дни этот процесс уже может быть запущен в закрытом режиме. Сегодня, завтра или до конца недели должны определиться, кто будет участвовать в переговорах,

– сказал Фесенко.

Он добавил, что если переговоры будут на высоком уровне и к ним присоединятся представители Европы, то будет дополнительный смысл для визита Владимира Зеленского.

Если Путин не приедет, Зеленский сможет встретиться с Марко Рубио, европейскими министрами, возможно, с представителями Совета национальной безопасности США – и обсудить дальнейшие шаги,

– пояснил он.

Также, по словам Фесенко, если Россия снова попытается сорвать процесс или просто его имитировать, на переговорах должны звучать зеркальные требования: прекратите поставки оружия со стороны КНДР и Ирана, ограничьте военное производство. Иначе Россия будет иметь преимущество в ресурсах, и война будет продолжаться.

Какие требования может выдвигать Украина

Украина должна напомнить России об условиях переговоров в Стамбуле 2022 года. Если Москва хочет вернуться к тому формату – пусть отменяет аннексию. Тогда речь шла о возвращении к границам по состоянию на начало 2022 года, в частности – о выводе российских войск на позиции до 24 февраля.

Кроме того, если Россия снова будет выдвигать требования по демилитаризации, то только на паритетной основе. Это должно касаться и Вооруженных сил России – как в зоне конфликта, так и вблизи украинских границ.

Фесенко добавил, что США нужно четко осознать: Россия будет пытаться затянуть переговоры, чтобы избежать новых санкций, продолжить войну и сохранить возможность договариваться с Дональдом Трампом. Если Америка хочет ускорить завершение войны – нужно усиливать давление. Жестко, без компромиссов: или прекращение огня, или – никаких переговоров. И, безусловно, санкции должны оставаться частью этого давления.