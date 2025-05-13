Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що за ідеального сценарію на переговорах у Стамбулі могли б бути державний секретар США Марко Рубіо, міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини – або хоча б один із них. Їхня присутність символічно визначила б рівень і формат переговорів.

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Як діяти далі, щоб зупинити війну

Може виникнути ситуація, коли Росію представлятиме хтось невисокого рівня.



Це буде чітким сигналом, що Москва не готова до серйозної розмови. Думаю, найближчими днями цей процес уже може бути запущено в закритому режимі. Сьогодні, завтра чи до кінця тижня мають визначитися, хто братиме участь у переговорах,

– сказав Фесенко.

Він додав, що якщо переговори будуть на високому рівні і до них долучаться представники Європи, то буде додатковий сенс для візиту Володимира Зеленського.

Якщо Путін не приїде, Зеленський зможе зустрітися з Марко Рубіо, європейськими міністрами, можливо, з представниками Ради національної безпеки США – і обговорити подальші кроки,

– пояснив він.

Також, за словами Фесенка, якщо Росія знову спробує зірвати процес або просто його імітувати, на переговорах мають звучати дзеркальні вимоги: припиніть постачання зброї з боку КНДР і Ірану, обмежте військове виробництво. Інакше Росія матиме перевагу в ресурсах, і війна триватиме.

Які вимоги може висувати Україна

Україна має нагадати Росії про умови переговорів у Стамбулі 2022 року. Якщо Москва хоче повернутися до того формату – хай скасовує анексію. Тоді йшлося про повернення до кордонів станом на початок 2022 року, зокрема – про виведення російських військ на позиції до 24 лютого.

Крім того, якщо Росія знову висуватиме вимоги щодо демілітаризації, то лише на паритетній основі. Це має стосуватися і Збройних сил Росії – як у зоні конфлікту, так і поблизу українських кордонів.

Фесенко додав, що США потрібно чітко усвідомити: Росія намагатиметься затягнути переговори, щоб уникнути нових санкцій, продовжити війну і зберегти можливість домовлятися з Дональдом Трампом. Якщо Америка хоче пришвидшити завершення війни – потрібно посилювати тиск. Жорстко, без компромісів: або припинення вогню, або – жодних переговорів. І, безумовно, санкції мають залишатися частиною цього тиску.