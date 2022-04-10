Предыдущие сутки запомнились визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Они прибыли в Украину, чтобы выразить свою поддержку нашей власти и стране в борьбе против российской агрессии.

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Также в дайджесте от Минобороны сообщили, что:

на Черниговщине враг обосновался в церкви – памятнике архитектуры;

из украинских ПТРК "Стугна-П" наши бойцы произвели очередной меткий выстрел. Врага удалось уничтожить;

трофейная техника российских захватчиков уже в строю и работает. Мы можем их уничтожать их же машинами;

появилось видео уничтожения вражеской техники "гостинцами" с неба;

десятки мировых топ-звезд поддержали Украину во флешмобе Stand Up for Ukraine;

музыкант сыграл на виолончели в разрушенном Доме культуры в Ирпене.

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