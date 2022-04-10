Попередня доба запам’яталася візитом прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та канцлера Австрії Карла Негаммера. Вони прибули до України, щоб висловити свою підтримку нашій владі та країні в боротьбі проти російської агресії.
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Також у дайджесті від Міноборони повідомили, що:
- на Чернігівщині ворог облаштувався у церкві – пам'ятці архітектури;
- з українських ПТРК "Стугна-П" наші бійці здійснили черговий влучний постріл. Ворога вдалося знищити;
- трофейна техніка російських загарбників уже в строю та працює. Тож ми можемо нищити їх їхніми ж машинами;
- з'явилося відео знищення ворожої техніки "гостинцями" з неба;
- десятки світових топзірок підтримали Україну у флешмобі Stand Up for Ukraine;
- музикант зіграв на віолончелі у зруйнованому Будинку культури в Ірпені.
45 день війни: дивіться відеодайджест 18+
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