По мнению эксперта совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, которое он высказал 24 Каналу, поддержка Украины со стороны итальянского правительства в дальнейшем будет только расти. Также Мелони является влиятельным политиком в Евросоюзе и имеет тесные контакты с Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Читайте также От Зеленского до Орбана: кто из лидеров выиграл, а кто проиграл от победы Трампа в США

Была очень убедительной

Краев отметил, что несмотря на внутреннее сопротивление в Италии, Мелони длительное время активно убеждала Министерство обороны, ключевых итальянских производителей и крупные итальянские бизнесы в том, что поддержка Украины является правильной и необходимой для итальянской экономики и политики.

Если в 2024 году мы уже достигли беспрецедентного уровня поддержки со стороны Италии, то в 2025-м она будет еще больше, потому что будет привлечен большой итальянский бизнес,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Джорджия Мелони 4 января встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Это было неформальное общение, которое, по мнению западных СМИ, усилит надежды сторонников Мелони на то, что она станет "главным союзником Трампа в Европе".

В то же время итальянское направление поддержки не так активно освещается в Украине, как других западных государств. Однако это направление имеет большой потенциал.

Напомним, что с 2022 по 2023 год Италия передала Украине несколько батарей самоходных артиллерийских установок. Также было получено огромное количество оборудования для пехоты. Кроме того, итальянцы предоставляют ремонтные комплексы для бронированных машин пехоты.

К тому же Италия как страна НАТО является частью общеоборонительного комплекса Альянса и она специализируется на самоходных артиллерийских установках, пехотном оборудовании. Это как раз, по его словам, тот слой в военной помощи, который США, Великобритания, Франция закрывают Украине лишь частично.

В то же время Италия в лице премьера остается постоянным и надежным союзником Украины. Мелони каждая новая поддержка, новый транш Киеву давались большим политическим боем,

– отметил эксперт совета внешней политики "Украинская призма".

Она прилагала много усилий, чтобы убеждать своих сограждан, итальянских политиков в необходимости оказания помощи украинскому государству.

Также Джорджия Мелони является одним из ключевых лидеров в Европе вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мелони уже давно является неформальным лидером Южной Европы, которая благодаря премьеру Италии может выступать общим голосом во многих европейских вопросах. Поэтому с какой стороны к этому политику не подойди, увидим в ней огромный потенциал и способность осуществлять мощное влияние,

– отметил Александр Краев.

Напомним, что во время встречи с Мелони в Риме Зеленский обсудил с итальянским премьером помощь страны в защите Украины от российских ударов. В частности в разговоре лидеры говорили о дальнейшем важном сотрудничестве в развитии воздушного щита Украины.