На думку експерта ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, яку він висловив 24 Каналу, підтримка України з боку італійського уряду надалі буде тільки зростати. Також Мелоні є впливовим політиком у Євросоюзі і має тісні контакти з Дональдом Трампом та Ілоном Маском.

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Була дуже переконливою

Краєв зазначив, що попри внутрішній опір в Італії, Мелоні тривалий час активно переконувала Міністерство оборони, ключових італійських виробників і великі італійські бізнеси в тому, що підтримка України є правильною і необхідною для італійської економіки і політики.

Якщо у 2024 році ми вже досягли безпрецедентного рівня підтримки з боку Італії, то у 2025-му вона буде ще більшою, тому що буде залучено великий італійський бізнес,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Джорджія Мелоні 4 січня зустрілася з обраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Це було неформальне спілкування, яке, на думку західних ЗМІ, посилить надії прихильників Мелоні на те, що вона стане "головним союзником Трампа в Європі".

Водночас італійський напрямок підтримки не так активно висвітлюється в Україні, як інших західних держав. Проте цей напрямок має великий потенціал.

Нагадаємо, що з 2022 по 2023 рік Італія передала Україні декілька батарей самохідних артилерійських установок. Також було отримано величезну кількість обладнання для піхоти. Крім того, італійці надають ремонтні комплекси для броньованих машин піхоти.

До того ж Італія як країна НАТО є частиною загальнооборонного комплексу Альянсу і вона спеціалізується на самохідних артилерійських установках, піхотному обладнанні. Це якраз, за його словами, той прошарок у військовій допомозі, який США, Велика Британія, Франція закривають Україні лише частково.

Водночас Італія в особі прем'єрки залишається постійним і надійним союзником України. Мелоні кожна нова підтримка, новий транш Києву давалися великим політичним боєм,

– наголосив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма".

Вона докладала багато зусиль, щоб переконувати своїх співгромадян, італійських політиків в необхідності надання допомоги українській державі.

Також Джорджія Мелоні є однією з ключових лідерок в Європі разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мелоні вже давно є неформальним лідером Південної Європи, яка завдяки прем'єрці Італії може виступати спільним голосом в багатьох європейських питаннях. Тому з якого боку до цієї політикині не підійди, побачимо в ній величезний потенціал і здатність здійснювати потужний вплив,

– наголосив Олександр Краєв.

Нагадаємо, що під час зустрічі з Мелоні в Римі Зеленський обговорив з італійською прем'єркою допомогу країни в захисті України від російських ударів. Зокрема у розмові лідери говорили про подальшу важливу співпрацю у розбудові повітряного щита України.