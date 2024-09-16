Відповідну інформацію розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише 24 Канал із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС країни.

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Італія надасть Україні ще одну батарею ППО Samp-T

Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp-T для захисту українського населення,

– каже Таяні.

За його словами, Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США. Водночас він висловив сподівання, що до кінця 2024 року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

До слова, Володимир Зеленський звернувся до Джорджії Мелоні з проханням прискорити передачу зенітно-ракетних комплексів Patriot із США. Для цього Італія має виступити посередником у переговорах з американським урядом.

Також нещодавно Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого зенітного комплексу Samp-T, яка була схвалена у червні, але постачання було відкладено. Зазначалося, Samp-T може прибути до України до кінця вересня.