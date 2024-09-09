За думкою Зеленського, США має посилити військову допомогу Україні до того, як в країні почнуться вибори президента. Також Італія готова передати Києву нову зброю.

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Рим стане посередником для США та України

Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими,

– пише видання.

Також Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого зенітного комплексу Samp-T, яка була схвалена у червні, але постачання було відкладено.

За даними видання, Samp-T може прибути до України до кінця вересня.

Що відомо про останню військову допомогу Україні

До слова, на "Рамштайні" західні союзники оголосили нову військову допомогу Україні.

США поставлять новий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів, до якого увійдуть артилерійські снаряди, антитанкова зброя, зброя проти літаків та запчастини для військового обладнання. Канада анонсувала постачання 80 840 моторів до авіаційних ракет CRV-7, 1 300 боєголовок, 960 кулеметів C6, 10 500 пістолетів калібру 9 міліметрів, запчастини для БТР і 10 "швидких".

Німеччина поставить Україні 12 самохідних гаубиць і разом з Данією та Нідерландами передасть 77 танків Leopard 1A5.