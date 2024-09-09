По мнению Зеленского, США должны усилить военную помощь Украине до того, как в стране начнутся выборы президента. Также Италия готова передать Киеву новое оружие.

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Рим станет посредником для США и Украины

Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими,

– пишет издание.

Также Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго зенитного комплекса Samp-T, которая была одобрена в июне, но поставки были отложены.

По данным издания, Samp-T может прибыть в Украину до конца сентября.

Что известно о последней военной помощи Украине

К слову, на "Рамштайн" западные союзники объявили новую военную помощь Украине.

США поставят новый пакет помощи на 250 миллионов долларов, в который войдут артиллерийские снаряды, антитанковое оружие, оружие против самолетов и запчасти для военного оборудования. Канада анонсировала поставку 80 840 моторов к авиационным ракетам CRV-7, 1 300 боеголовок, 960 пулеметов C6, 10 500 пистолетов калибра 9 миллиметров, запчасти для БТР и 10 "скорых".

Германия поставит Украине 12 самоходных гаубиц и вместе с Данией и Нидерландами передаст 77 танков Leopard 1A5.