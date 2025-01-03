У своєму інтерв'ю вона розповіла про стосунки з Маском та позитивно висловилася про мільярдера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere della Sera.

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Що Мелоні каже про Маска

На думку Джорджії Мелоні, Маск є "великою особистістю нашого часу" та новатором, який "завжди дивиться у майбутнє".

Ми, безумовно, двоє людей, у яких чудові стосунки. Ілон Маск – геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу,

– каже Мелоні.

Водночас італійська прем'єрка зазначила, що в деяких питаннях їхні погляди розбігаються. Вона також додала, що раніше деякі люди вихваляли Маска як генія, а тепер "малюють його як монстра" лише тому, що він обрав "неправильний" бік барикади.

Нагадаємо, що нещодавно Маск розкритикував британського прем'єра Кіра Стармера та заявив, що у Великій Британії потрібно провести повторні вибори.

Перед цим критики від американського мільярдера також зазнав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Маск прокоментував розпад "світлофорної коаліції" та назвав Шольца дурнем. Водночас німецький канцлер відреагував на слова Маска та заявив, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів.

Проте згодом ситуація повторилася. Маск заявив, що німецький канцлер програє вибори та обізвав його бовдуром.