Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Зазначається, що поїздка до Мар-а-Лаго відбулася всього за кілька днів до того, як Мелоні збирається зустріти Джо Байдена в Римі з офіційним візитом.

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Що обговорювали Трамп та Мелоні

Згідно з повідомленнями пулу, Дональд Трамп сказав, що вечеряв з Джорджією Мелоні, яку він назвав "фантастичною жінкою".

Зустріч посилює надії прихильників Мелоні на те, що консервативна італійська прем'єр-міністерка стане головним союзником Трампа в Європі,

– йдеться в матеріалі NYT.

Варто зазначити, що раніше Мелоні та Трамп висловлювали взаємну подяку, і її поїздка є одним із перших візитів іноземного лідера до маєтку новообраного президента у Флориді після його перемоги на виборах.

Порядок денний зустрічі політиків поки не оголошували. Однак, за даними видання, могло йтися про посередництво в напруженості між іншими європейськими лідерами та Трампом, який погрожував почати торгову війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяких країн НАТО та України у її війні з Росією.

Ще однією можливою темою для обговорень могло стати затримання в Ірані відомої італійської репортерки Сесілії Сала. Це сталося через кілька днів після того, як Італія заарештувала на запит США іранця, якого підозрюють у постачанні компонентів для безпілотників Іранській революційній гвардії.