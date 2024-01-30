Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге во вторник, 30 января. Отмечают, что заявление политика прозвучало на следующий день после встречи с украинским коллегой.

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Сийярто подчеркнул, если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на самом высоком уровне.

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что премьер-министр Венгрии и президент Украины должны встретиться, когда отношения войдут в новую фазу, пишет Hirado. По его словам, если будет назначена дата встречи, это будет означать, что закарпатские венгры получили свои права назад.

Справка. Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.

Разблокирование 50 миллиардов помощи

Сийярто также подтвердил изменение позиции венгерского правительства и заявил, что Будапешт открыт для использования бюджета Европейского Союза для предлагаемого пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, если он будет пересматриваться ежегодно и потребует единодушия стран-членов.

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