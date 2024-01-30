Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу у вівторок, 30 січня. Зазначають, що заява політика прозвучала наступного дня, після зустрічі з українським колегою.

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Сійярто наголосив, якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер також заявив, що прем'єр-міністр Угорщини та президент України мають зустрітися, коли відносини увійдуть у нову фазу, пише угорський портал Hirado. За його словами, якщо буде призначена дата зустрічі, це означатиме, що закарпатські угорці отримали свої права назад.

Довідка. Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Розблокування 50 мільярдів допомоги

Сійярто також підтвердив зміну позиції угорського уряду і заявив, що Будапешт відкритий для використання бюджету Європейського Союзу для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, якщо він буде переглядатися щорічно і потребуватиме одностайності країн-членів.

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