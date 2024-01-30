Під час зустрічі з угорським голегою проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Дмитро Кулеба зазначив, що це через низку зрозумілих причин.
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Підсумки зустрічі з главою угорського МЗС
Кулеба зазначив, що перед цим візитом востаннє зустрічався із Сіярто у 2022 році.
Тому ця зустріч була дуже на часі й, звісно, корисною. Я вважаю, що максимум, який могли, ми сьогодні (29 січня – 24 Канал) отримали. Перше – Петер не сказав нічого поганого,
– наголосив Дмитро Кулеба.
Глава МЗС України заявив, що вони із Сіярто відверто обговорили "побоювання щодо намірів один одного".
"Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", – зауважив Кулеба.
За його словами, переговори здебільшого стосувалися трьох тем:
- угорської меншини,
- війни і логіки дій очільника Кремля Владіміра Путіна,
- зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном.
Міністр закордонних справ України зазначив, що Сіярто також пояснював, "чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру".
Так, Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками переговорів із Сіярто заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.
Головне із візиту Сіярто в Україну
- Під час візиту в Україну Сіярто вирішив уникнути чіткої відповіді на питання, яке стосується розблокування пакета допомоги для України. Йдеться про 50 мільярдів євро, які Євросоюз досі не зміг виділити через блокування з боку Угорщини.
- Так, голова угорського МЗС вирішив не уточнювати, чи готова його держава у цьому питанні змінити свою позицію. Водночас він наголосив, що відповідне питання – не двостороннє між Угорщиною та Україною. За його словами, "ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі".
- Також Сіярто відповів, чи почне Угорщина постачати зброю Україні. Він зазначив, що Україна прагнула би амбітнішої точки зору, але Сіярто зазначив, що в майбутньому Будапешт не поставлятиме зброю, як і не поставляв до цього. Але, за словами глави угорського МЗС, вони жодного разу не відмовили громадянину України, коли просили про допомогу. Він зазначив, що Угорщина продовжує гуманітарний напрямок.
- Сіярто і Дмитро Кулеба висловилися про те, що хочуть вирішити питання щодо національних меншин. Україна запропонувала Угорщині надіслати список питань, які її хвилюють. Угорщина надіслала їх, список налічує 11 пунктів.