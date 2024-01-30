Його Європейський Союз може застосувати, якщо Орбан заблокує новий пакет допомоги для України. Через це Орбан зробив низку заяв та навіть згадував про 50 мільярдів євро для України.
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Які істеричні заяви зробив Орбан
Угорський прем'єр заявив виданню Le Point, що стаття FT є "своєрідним посібником для шантажистів".
Якщо коротко, вони кажуть, що якщо ми будемо поводитися як суверенна країна, то Угорщина одразу ж потрапить під величезну фінансову блокаду, і вони пов'яжуть українське питання з верховенством права. Але ж це не має нічого спільного між собою! Це був би Армагеддон в Угорщині,
– побідкався Орбан.
Він також сказав, що, мовляв, не сумнівається в правдивості оприлюдненого в статті плану.
"Знаючи Брюссель, вони можуть", – переконаний угорський прем'єр.
Що відомо про гроші для України
- Угорський прем'єр Віктор Орбан у грудні 2023 року заблокував виділення грошей Україні. Він наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Києву обсягом 50 мільярдів євро від Євросоюзу.
- Днями видання Financial Times написало, що Євросоюз має план обвалення економіки Угорщини. Він передбачає обвалення курсу угорського форинта та зниження інвестиційної привабливості країни, що нашкодить зростанню економіки Угорщини.
- Цей план ЄС може застосувати, якщо Орбан виступить проти допомоги Україні.
- Водночас високопосадовець ЄС повідомив 24 Каналу "офф рек", що це лише "довідкова записка", яка не відображає стан поточних переговорів щодо виділення 50 мільярдів євро для України.
- Вже 30 січня з'явилась заява Орбана, що Будапешт направив Брюсселю компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України на суму 50 мільярдів євро.
- За словами угорського політика, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні схвалять за умови, "якщо щороку будуть вирішувати, чи продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".