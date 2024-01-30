Його Європейський Союз може застосувати, якщо Орбан заблокує новий пакет допомоги для України. Через це Орбан зробив низку заяв та навіть згадував про 50 мільярдів євро для України.

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Які істеричні заяви зробив Орбан

Угорський прем'єр заявив виданню Le Point, що стаття FT є "своєрідним посібником для шантажистів".

Якщо коротко, вони кажуть, що якщо ми будемо поводитися як суверенна країна, то Угорщина одразу ж потрапить під величезну фінансову блокаду, і вони пов'яжуть українське питання з верховенством права. Але ж це не має нічого спільного між собою! Це був би Армагеддон в Угорщині,

– побідкався Орбан.

Він також сказав, що, мовляв, не сумнівається в правдивості оприлюдненого в статті плану.

"Знаючи Брюссель, вони можуть", – переконаний угорський прем'єр.

Що відомо про гроші для України