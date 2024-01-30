Его Европейский Союз может применить, если Орбан заблокирует новый пакет помощи для Украины. Поэтому Орбан сделал ряд заявлений и даже упоминал о 50 миллиардах евро для Украины.
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Какие истерические заявления сделал Орбан
Венгерский премьер заявил изданию Le Point, что статья FT является "своеобразным пособием для шантажистов".
Если коротко, они говорят, что если мы будем вести себя как суверенная страна, то Венгрия сразу же попадет под огромную финансовую блокаду и они свяжут украинский вопрос с верховенством права. Но ведь это не имеет ничего общего между собой! Это был бы Армагеддон в Венгрии,
– пожаловался Орбан.
Он также сказал, что мол не сомневается в правдивости обнародованного в статье плана.
"Зная Брюссель они могут" убежден венгерский премьер.
Что известно о деньгах для Украины
- Венгерский премьер Виктор Орбан в декабре 2023 года заблокировал выделение денег Украине. Он наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро от Евросоюза.
- На днях издание Financial Times написало, что Евросоюз имеет план обрушения экономики Венгрии. Он предполагает обрушение курса венгерского форинта и снижение инвестиционной привлекательности страны, что навредит росту экономики Венгрии.
- Этот план ЕС может применить, если Орбан выступит против помощи Украине.
- В то же время высокопоставленный чиновник сообщил 24 Каналу "офф рек" что это только "справочная записка" не отражающая состояние текущих переговоров по выделению 50 миллиардов евро для Украины.
- Уже 30 января появилось заявление Орбана, что Будапешт направил Брюсселю компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.
- По словам венгерского политика, компромисс состоит в том, что финансирование Украины одобрят при условии "если ежегодно будут решать, продолжать присылать эти деньги, или нет".