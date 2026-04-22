Мы попросили еще определенные столицы об организации, – Сибига о встрече Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. МИД Украины уже обратилось с запросом об организации потенциальной встречи в несколько стран.

Об этом сообщает 24 Канал после встречи главы МИД с журналистами.

Смотрите также Российские пропагандисты спросили Сибигу о встрече с Путиным: что ответил глава МИД

Где может состояться встреча Зеленского и Путина?

Украина попросила определенные столицы об организации потенциальной встречи Зеленского с Путиным. Речь идет в частности о Турции.

Сибига отметил, что Украина готова к переговорам и в других столицах, если это не Москва или Минск.

Глава МИД Украины также отметил, что патовая ситуация на поле боя, ожидаемое разблокирование кредита на 90 миллиардов долларов от ЕС, снижение эффективности российских воздушных атак и успешность украинских дальнобойных ударов усиливают ее переговорную позицию.

