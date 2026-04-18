Российские пропагандисты спросили Сибигу о встрече с Путиным: что ответил глава МИД
- Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным, но российский лидер избегает переговоров.
- По словам главы МИД, Зеленский уже передал соответствующие сигналы турецкой стороне во время визита в Стамбул 4 апреля.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил российским пропагандистам, сообщает "РБК-Украина".
Состоится ли встреча на уровне лидеров?
Во время Анталийского дипломатического форума представители российских пропагандистских медиа обратились к украинской делегации и спросили, возможна ли встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос – почему он прячется?
– лаконично ответил Сибига.
Ранее глава МИД сообщал, что в переговорах также должны принять участие президенты Эрдоган и Трамп: Зеленский уже передал соответствующие сигналы турецкой стороне во время визита в Стамбул 4 апреля.
Сам Владимир Зеленский также заявлял, что встретится с российским диктатором, однако "не в Москве, и не в Киеве".
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии 24 Канала отметил, что тема возможной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не является новой. Он напомнил, что еще летом 2025 года украинский президент предлагал провести переговоры в Турции, однако российский диктатор тогда не приехал. По мнению эксперта, сейчас Украина активизировала тему встречи с Путиным, чтобы продемонстрировать недоговороспособность России.
Есть ли прогресс в переговорах?
Недавно Владимир Зеленский подтвердил, что в Киев вскоре прибудут специальный представитель Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, хотя точная дата их визита пока неизвестна.
Политолог Николай Давидюк считает, что возможный визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера связан с попыткой перезапустить переговоры.
Эксперт предупреждает: после контактов с Москвой американцы могут привезти в Киев жесткий ультиматум: или прекращение огня, или ограничение поставок оружия.