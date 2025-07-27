В Киеве хотят, чтобы на встрече лидеров присутствовали также президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 24 Канал.

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Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?

27 июля Владимир Зеленский проинформировал Эммануэля Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.

Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, что Трамп не исключает трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. Между тем президент Турции планирует позвонить американскому и российскому коллегам, чтобы выяснить, получится ли их всех вместе с Зеленским собрать в Стамбуле.

Заметим, что представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается маловероятной и отметил, что Россия и Украина должны сначала наработать договоренности "путем экспертной работы".