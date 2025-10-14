На этой неделе президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, вероятно, проведут очередную встречу в Вашингтоне. Это подтвердили обе стороны.

Американский президент подтвердил, что ждет Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Когда состоится встреча Зеленского и Трампа?

После двух телефонных разговоров подряд на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский намерены встретиться в эту пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

Журналисты спросили Трампа, будет ли он принимать у себя Зеленского на этой неделе. Президент подтвердил такую возможность.

Я думаю, что да,

– коротко ответил Дональд Трамп.

Отметим, что глава Соединенных Штатов общался с прессой, находясь на борту самолета Air Force One. Это была короткая встреча, на которой Трамп ответил на несколько вопросов.

Напомним! В последних разговорах Зеленского и Трампа 11 и 12 октября речь шла о поставках оружия, систем ПВО, а также о будущей дипломатии. Как отметила доктор философии, эксперт по внутренней и внешней политике Людмила Покровщук в эфире 24 Канала, ключевым вопросом переговоров является американская помощь.

Украинская делегация в Вашингтоне: что известно?