Цього тижня президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський, імовірно, проведуть чергову зустріч у Вашингтоні. Це підтвердили обидві сторони.

Американський президент підтвердив, що чекає на Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

Коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа?

Після двох телефонних розмов поспіль минулого тижня президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський мають намір зустрітися цієї п'ятниці, 17 жовтня, у Вашингтоні.

Журналісти запитали Трампа, чи прийматиме він у себе Зеленського цього тижня. Президент підтвердив таку можливість.

Я думаю, що так,

– коротко відповів Дональд Трамп.

Зазначимо, що очільник Сполучених Штатів спілкувався з пресою, перебуваючи на борту літака Air Force One. Це була коротка зустріч, на якій Трамп відповів на кілька запитань.

Нагадаємо! В останніх розмовах Зеленського і Трампа 11 та 12 жовтня мова йшла про постачання зброї, систем ППО, а також про майбутню дипломатію. Як зазначила докторка філософії, експертка з внутрішньої й зовнішньої політики Людмила Покровщук в ефірі 24 Каналу, ключовим питанням переговорів є американська допомога.

Українська делегація у Вашингтоні: що відомо?