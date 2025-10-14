Трамп зустрінеться із Зеленським вже цього тижня у Вашингтоні
- Дональд Трамп і Володимир Зеленський планують зустрітися цього тижня у Вашингтоні.
- Зустріч запланована на п'ятницю, 17 жовтня, після двох телефонних розмов минулого тижня.
Цього тижня президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський, імовірно, проведуть чергову зустріч у Вашингтоні. Це підтвердили обидві сторони.
Американський президент підтвердив, що чекає на Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.
Коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа?
Після двох телефонних розмов поспіль минулого тижня президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський мають намір зустрітися цієї п'ятниці, 17 жовтня, у Вашингтоні.
Журналісти запитали Трампа, чи прийматиме він у себе Зеленського цього тижня. Президент підтвердив таку можливість.
Я думаю, що так,
– коротко відповів Дональд Трамп.
Зазначимо, що очільник Сполучених Штатів спілкувався з пресою, перебуваючи на борту літака Air Force One. Це була коротка зустріч, на якій Трамп відповів на кілька запитань.
Нагадаємо! В останніх розмовах Зеленського і Трампа 11 та 12 жовтня мова йшла про постачання зброї, систем ППО, а також про майбутню дипломатію. Як зазначила докторка філософії, експертка з внутрішньої й зовнішньої політики Людмила Покровщук в ефірі 24 Каналу, ключовим питанням переговорів є американська допомога.
Українська делегація у Вашингтоні: що відомо?
Володимир Зеленський планує візит до США, де обговорить послідовність кроків щодо війни в Україні з президентом Трампом. Очільник держави також матиме зустріч із сенаторами, конгресменами, військовими та енергетичними компаніями у США.
Нещодавня зустріч президентів США та України пройшла 23 вересня під час проведення Генасамблеї ООН.
У Вашингтоні також перебуває українська делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Посадовці мають обговорити з партнерами зміцнення ППО, покращення ударних можливостей і підсилення енергетики.