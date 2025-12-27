Зеленский назвал 5 пунктов, которые Украина обсудит на встрече в США
- Зеленский планирует обсудить с Трампом гарантии безопасности для Украины, военное измерение и план восстановления.
- Обсуждение будет включать план последовательных действий для реализации этих планов, после чего США обсудят это с Россией.
Президент Владимир Зеленский 28 декабря встретится с Дональдом Трампом. Он рассказал, какие 5 пунктов обсудит с американским лидером.
Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает 24 Канал.
Какие темы Зеленский обсудит на встрече в США?
По словам Зеленского, в США он обсудит гарантии безопасности для Украины не только от Вашингтона, но и от Европы. Также будут говорить о военном измерении, плане благосостояния – плане восстановления, в котором будет еще много разных документов.
И пятое – то, что мы хотим обсудить с Президентом (Дональдом Трампом – 24 Канал), – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали,
– объяснил Зеленский.
Он добавил, что после этого США проговорят все это с россиянами и украинская сторона получит обратную связь.
Визит Зеленского в США: что стоит знать?
Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде, где обсудят последнюю версию мирного плана. По данным СМИ, президент США ожидает, что ему удастся достичь мирного соглашения с Зеленским.
Накануне встречи украинский глава государства заявил, что Украина имеет "красные линии", включая территориальные вопросы и Запорожскую АЭС. Зеленский также отметил важность гарантий безопасности для Украины на фоне мирных переговоров, поскольку Россия отвечает на них массированными атаками.
Политический консультант, специалист по внешней политике Глеб Остапенко в эфире 24 Канала назвал сам факт этого разговора положительным сигналом. В то же время он предположил, что процесс финализации договоренностей продлится минимум несколько месяцев и потребует технической работы.