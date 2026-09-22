Могут быть и угрозы: политолог рассказал, что ожидать от встречи Зеленского и Трампа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится уже сегодня в Нью-Йорке. Она пройдет на фоне недовольства президента США в связи с ударами по российским НПЗ.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Максим Несвитайлов. По его словам, у Киева уже давно нет иллюзий относительно взаимодействия с Белым домом. На самом деле главная надежда, связанная с этими переговорами на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заключается в том, чтобы ситуация не ухудшилась.

Почему США не смогут оказать давление на Киев?

По словам эксперта, у Вашингтона на самом деле нет весомых аргументов, чтобы заставить украинские власти пойти на такие уступки. Соединенные Штаты не в состоянии гарантировать прекращение российских обстрелов или ввести по-настоящему жесткие санкции против покупателей нефти из России.

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Я думаю, что Трамп будет пытаться уговорить или оказать давление на Зеленского, чтобы Украина прекратила наносить удары по российским НПЗ. Могут быть и угрозы, и давление, и уговоры,

– отметил Несвитайлов.

Он добавил, что у США нет достаточного запаса ракет для систем Patriot, чтобы предложить их в качестве компенсации за отказ от ударов.

Несмотря ни на что, разговор однозначно будет непростым. Однако это не те переговоры, которых стоит бояться или от которых следует ожидать серьезных позитивных сдвигов.

Напомним, по данным СМИ, Трамп намерен оказать давление на Зеленского во время встречи в Генеральной Ассамблее ООН. Он будет настаивать на том, чтобы Украина согласилась на энергетическое перемирие. Ранее президент подчеркивал, что Киев готов пойти на перемирие, однако необходимо, чтобы Россия перестала наносить удары по энергетической инфраструктуре. Кремль не демонстрирует намерения прекратить это делать.