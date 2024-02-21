О вероятной встрече Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

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Что известно о встрече лидеров двух стран

Рама сообщил Эрдогану, что в ближайшие дни проведут встречу на высоком уровне с президентом Зеленским. Это произойдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.

Он также позаботился о том, чтобы лидер Турции тоже был приглашен на этот саммит для встречи с украинским президентом.

"Хотя у него очень насыщенная повестка дня, он принял это приглашение", – добавил премьер Албании.

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