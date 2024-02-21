О вероятной встрече Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана заявил премьер-министр Албании Эди Рама.
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Что известно о встрече лидеров двух стран
Рама сообщил Эрдогану, что в ближайшие дни проведут встречу на высоком уровне с президентом Зеленским. Это произойдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.
Он также позаботился о том, чтобы лидер Турции тоже был приглашен на этот саммит для встречи с украинским президентом.
"Хотя у него очень насыщенная повестка дня, он принял это приглашение", – добавил премьер Албании.
Визит Путина в Турцию отложили: основное
- Владимир Путин намеревался лететь в Турцию. Российский диктатор должен был встретиться с Реджепом Эрдоганом еще 12 февраля.
- Однако впоследствии СМИ страны-агрессора сообщили, что визит Владимира Путина в Турцию отложили.
- Журналистка турецкого издания Hürriyet Ханде Фират объяснила, что визит российского диктатора в Турцию перенесли на более поздний срок. Впоследствии кремлевские СМИ со ссылкой на анонимные источники подтвердили информацию о переносе поездки.
- Некоторые российские медиа сообщили, что Путин якобы поедет туда в конце апреля или в начале мая.
- По состоянию на 7 февраля рупор Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подготовка встречи российского диктатора с турецким лидером якобы продолжается.
- По предварительным данным приспешника главы Кремля, президент страны-агрессора может поехать в Турцию в апреле 2024 года.